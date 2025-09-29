Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A "Verissimo"

Raimondo Todaro e i suoi problemi di salute: "Ho dovuto rimuovere due tumori nello stesso punto"

L'ex insegnante di "Amici" si racconta a "Verissimo", tornando anche sulla separazione dalla moglie Francesca Tocca

29 Set 2025 - 13:22
01:20 

Ospite a "Verissimo", Raimondo Todaro traccia il bilancio di un anno difficile segnato dalla separazione dalla moglie Francesca Tocca e da problemi di salute al colon, che lo hanno costretto a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. "Mi sono rioperato l'ultima volta a ottobre dell'anno scorso, ho dovuto rimuovere due tumori nello stesso punto", racconta l'ex insegnante di danza di "Amici", che nel corso dell'intervista è tornato anche sulla separazione della moglie. "Non la vedevo felice, tornavo a casa e sorrideva poco. Questo piano piano ha spento anche me, finché sono arrivato a non riuscire a sopportare più questa cosa qua", ha rivelato.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri