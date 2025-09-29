Raimondo Todaro e i suoi problemi di salute: "Ho dovuto rimuovere due tumori nello stesso punto"

Ospite a "Verissimo", Raimondo Todaro traccia il bilancio di un anno difficile segnato dalla separazione dalla moglie Francesca Tocca e da problemi di salute al colon, che lo hanno costretto a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. "Mi sono rioperato l'ultima volta a ottobre dell'anno scorso, ho dovuto rimuovere due tumori nello stesso punto", racconta l'ex insegnante di danza di "Amici", che nel corso dell'intervista è tornato anche sulla separazione della moglie. "Non la vedevo felice, tornavo a casa e sorrideva poco. Questo piano piano ha spento anche me, finché sono arrivato a non riuscire a sopportare più questa cosa qua", ha rivelato.