Raid russo su Kiev

È l'1 di notte quando si sentono per la prima volta le sirene suonare, poi il cielo su Kiev inizia a bruciare. Ci sono morti e feriti, tra cui sei bambini e una donna in gravidanza, vittime della furia di Mosca, che ha colpito con droni e missili balistici infrastrutture civili. È l'attacco più mortale alla capitale ucraina da luglio. I soccorritori scavano senza sosta per salvare la vita a chi è rimasto intrappolato sotto le macerie.