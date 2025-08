Raffaella Carrà protagonista della campagna elettorale in Cile: è l'icona dei comunisti

“Una di noi”. Così, in Cile, la campagna elettorale ha una protagonista inattesa: Raffaella Carrà. Da settimane la capitale Santiago è tappezzata di grandi poster rossi con il ritratto in bianco e nero di una giovane Raffaella accompagnato dalla scritta: “Siempre voto comunista”. E' stato un cartolaio ad avere l'idea nel tentativo, in vista delle elezioni politiche, di intercettare anche quella parte di sinistra moderata che nella candidata comunista Jeannette Jara non si sarebbe riconosciuta.