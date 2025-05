Quirinale, Mattarella ha ricevuto il Capo della Polizia Pisani

E' al Quirinale che il Presidente Mattarella invita il capo della polizia Vittorio Pisani, per esprimergli stima e fiducia, da estendere a tutti gli uomini in divisa. Un gesto importante scaturito dalle osservazioni del Consiglio d'Europa e in particolare della commissione contro il razzismo. A 9 governi europei, tra cui quello italiano, l’organismo per la promozione dei diritti umani con sede a Strasburgo - che non ha nulla a che vedere con l'Unione Europea - chiede di condurre uno studio sulla profilazione razziale operato dalle forze di polizia. Un approccio che è frutto di un evidente pregiudizio, e che viene suffragato da "fonti" non meglio precisate. Non è la prima volta. Già nel report di ottobre, secondo la commissione di Strasburgo, si era in presenza di un incremento, in tutta Europa, dei controlli condotti sulla base del colore della pelle, dell'origine etnica presunta o dell'appartenenza religiosa. "Si adottino misure decise e concrete per contrastarla". E' il richiamo, amaro come le sentenze ingiuste. Oggi come allora ne deriva una levata di scudi. "Accuse semplicemente vergognose", per Giorgia Meloni, frutto di un giudizio ideologico. Il premier puntualizza: “Tutti conoscono i numerosi episodi in cui agenti delle Forze dell’Ordine vengono aggrediti, spesso da immigrati irregolari”. Immediata la solidarietà dei presidenti di Camera e Senato "la polizia e le forze dell'ordine italiane sono tra le più rispettose delle minoranze", rimarca Antonio Tajani. E così si innesca pure una riflessione sull’utilità di un organismo del Consiglio d'Europa che il ministro dell'Interno Piantedosi definisce senza mezzi termini dannoso.