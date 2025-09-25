Quirinale, Mattarella concede la grazia a quattro condannati

Il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per quattro persone. I casi di due di queste, Gabriele Finotello e Massimo Zen, avevano turbato l'opinione pubblica e provocato l'interesse dei media. Il primo aveva ucciso il padre dopo ripetuti maltrattamenti in famiglia mentre Zen, guardia giurata, aveva ucciso un ladro che fuggiva dopo aver assaltato un bancomat. Estorsione e stupefacenti i reati per cui erano state invece condannate due donne, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu.