clemenza accolta

Quirinale, Mattarella concede la grazia a quattro condannati

Da Massimo Zen, guardia giurata che ha"ucciso un ladro, a Gabriele Finotello"che ha ucciso il padre. E poi"Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu, condannate per estorsione e stupefacenti

di Roberto Lamura
25 Set 2025 - 13:10
01:29 

 Il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per quattro persone. I casi di due di queste, Gabriele Finotello e Massimo Zen, avevano turbato l'opinione pubblica e provocato l'interesse dei media. Il primo aveva ucciso il padre dopo ripetuti maltrattamenti in famiglia mentre Zen, guardia giurata, aveva ucciso un ladro che fuggiva dopo aver assaltato un bancomat. Estorsione e stupefacenti i reati per cui erano state invece condannate due donne, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu.

