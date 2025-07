Quei nidi di uccelli che bloccano i cantieri dell'alta velocità

Il cartello che intima lo stop ai lavori è comparso sul cantiere mercoledì: “Area vincolata dalla nidificazione del Gruccione – Livello di protezione 2”, come prescrivono una legge del ’92 e una direttiva europea del 2009. L’alta velocità, tratta Brescia-Verona, lì dove deve sorgere la galleria Lonato/Desenzano, si ferma per non distruggere i nidi di un volatile di una specie altamente protetta: il Gruccione, variopinto pennuto, scoperto a metter su casa fra la terra smossa dagli operai.