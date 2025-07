Quando Hulk Hogan si strappò la maglietta per Trump

La leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni per un arresto cardiaco. Pochi mesi fa, a ottobre 2024, era sceso in campo in supporto a Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, poi vinta dal repubblicano sulla rivale democratica Kamala Harris. Durante il comizio del tycoon al Madison Square Garden di New York, Hulk Hogan dal palco urlò "Votate per Trump!" prima di strapparsi la maglia e ballare a ritmo di musica. "Non vedo alcun puzzolente nazista qui dentro. Non vedo alcun puzzolente terrorista qui dentro. L'unica cosa che vedo qui è un gruppo di uomini e donne che lavorano sodo e che sono veri americani", aveva detto il wrestler nel corso del suo intervento.