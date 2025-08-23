Putin: "Trump luce in fondo al tunnel Russia-Usa", ma Donald pensa alle sanzioni

Putin: "Trump è la luce in fondo al tunnel nei rapporti Russia-Usa", ma sull'Ucraina Kiev avverte: "Mosca non è pronta a negoziati significativi". "Far incontrare Putin e Zelensky è come mescolare olio e aceto", risponde il presidente degli Stati Uniti. "Penso" che in due settimane "conoscerò l'atteggiamento della Russia e dell'Ucraina. A quel punto prenderò una decisione", aggiunge. "Non cederemo la nostra terra all'occupante", afferma Volodomyr Zelensky durante la cerimonia del giorno della bandiera, innalzata per la prima volta nel 1990. A Kiev si festeggerà il giorno dell'Indipendenza dall'Unione Sovietica, una ricorrenza a cui parteciperà anche l'inviato speciale degli Stati Uniti Keith Kellog, che discuterà con Zelensky delle ultime novità emerse questa settimana nelle trattative tra Washington e Mosca. Con la Russia che continua ad attaccare Kiev.