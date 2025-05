Vladimir Putin ha visitato la regione di Kursk per la prima volta da quando la Russia ha dichiarato di aver espulso le forze ucraine dall'area, ad aprile. L'Ucraina non ha confermato la sua espulsione dalla zona. Il presidente russo ha visitato la centrale nucleare di Kursk-2, ancora in costruzione, e ha parlato in una riunione a porte chiuse con alcuni volontari selezionati.