Mondo
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Putin "ipnotizzato" dal robot danzante Green

L'automa è stato"presentato all'AI Journey 2025"di Sberbank

19 Nov 2025 - 18:27
01:06 

Il presidente russo Vladimir Putin guarda il robot danzante Green presentato all'AI Journey 2025 di Sberbank, una conferenza di tre giorni dove si è affrontato il futuro dell'Intelligenza artificiale.

