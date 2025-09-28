Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
DOPO LA PARATA A PECHINO

Putin è malato? Nuove speculazioni sul suo stato di salute

"Mi è parso molto affaticato, aveva al suo fianco due persone che lo sostenevano", testimonia l'ex premier D'Alema

di Elia Milani
28 Set 2025 - 19:26
01:30 

Putin è malato? Sullo stato di salute del leader del Cremlino circolano da tempo speculazioni e teorie del complotto. E ora se ne torna a parlare dopo le dichiarazioni di Massimo D'Alema. "Mi è parso molto affaticato, aveva al suo fianco due persone che lo sostenevano", ha detto l'ex premier che ha visto il presidente russo a Pechino durante le celebrazioni degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.

putin

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri