Putin è malato? Nuove speculazioni sul suo stato di salute

Putin è malato? Sullo stato di salute del leader del Cremlino circolano da tempo speculazioni e teorie del complotto. E ora se ne torna a parlare dopo le dichiarazioni di Massimo D'Alema. "Mi è parso molto affaticato, aveva al suo fianco due persone che lo sostenevano", ha detto l'ex premier che ha visto il presidente russo a Pechino durante le celebrazioni degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.