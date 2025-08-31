Logo Tgcom24
Mondo
L'Ue STUDIA SANZIONI ma è divisa

Putin alla corte di Xi minaccia gli europei

Il leader russo evoca un nuovo ordine mondiale e minaccia il Vecchio Continente: "Ricordi la storia"

di Isabella Josca
31 Ago 2025 - 13:24
Vladimir Putin è in Cina, ospite d'onore al vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai con i principali alleati di Mosca. A partire, naturalmente, dal padrone di casa, Xi Jinping, ma anche partner di peso come l'indiano modi, il turco Erdogan e l'iraniano Pezeshkian. Per il presidente russo, sotto pressione da stati uniti ed Europa per accettare un faccia-a-faccia con Zelensky, una passerella internazionale di 4 giorni che culminerà con la grande parata militare a Pechino per l'80esimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale.

