Pupo compie 70 anni e ne festeggia 50 di carriera

Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, compie 70 anni. Un traguardo che si intreccia con un'altra ricorrenza altrettanto straordinaria: i 50 anni di carriera, durante i quali ha scritto alcune delle pagine più amate della musica italiana, diventando una vera e propria leggenda in Italia e nel mondo, capace di parlare a intere generazioni con la stessa autenticità e passione. Da ottobre partirà "Pupo 50… storia di un equilibrista", il tour mondiale che tra il 2025 e il 2026 abbraccerà l'Europa, l'America e l'Asia.