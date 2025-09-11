Pupo compie 70 anni e ne festeggia 50 di carriera

Doppia celebrazione per"Enzo Ghinazzi, che"ha scritto alcune delle pagine più amate della musica italianadi Massimo Cerri
Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, compie 70 anni. Un traguardo che si intreccia con un'altra ricorrenza altrettanto straordinaria: i 50 anni di carriera, durante i quali ha scritto alcune delle pagine più amate della musica italiana, diventando una vera e propria leggenda in Italia e nel mondo, capace di parlare a intere generazioni con la stessa autenticità e passione. Da ottobre partirà "Pupo 50… storia di un equilibrista", il tour mondiale che tra il 2025 e il 2026 abbraccerà l'Europa, l'America e l'Asia.
