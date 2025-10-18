Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgtech
Puntata del 18 ottobre

Puntata del 18 ottobre

Matteo Flora ospita Emanuel Bagna, Professore in Finanza all'Università di Pavia.

18 Ott 2025 - 17:30
12:46 