Psi, il segretario Maraio: "Vogliamo dare il nostro contributo per cambiare la sinistra"

A Bologna ha preso il via ieri una tre giorni organizzata dal Partito Socialista Italiano, l'edizione 2025 della Festa Avanti!, per discutere del futuro dell'Italia e dell'Europa
A Bologna ha preso il via ieri una tre giorni organizzata dal Partito Socialista Italiano, l'edizione 2025 della Festa Avanti!, per discutere del futuro dell'Italia e dell'Europa. Ne ha parlato in diretta su Tgcom24 il segretario del Psi Vincenzo Maraio.
"Con la nostra Festa dell'Avanti vogliamo recuperare una grammatica politica: quella della centralità dei partiti, di un confronto che vada oltre gli slogan, i tweet, ai quali siamo abituati nell'ultimo periodo", spiega Maraio. "Vogliamo organizzare un'area riformista, che serve al centrosinistra, al Paese e soprattutto a dare risposte agli italiani", aggiunge.
"Vogliamo dare il nostro contributo per cambiare la sinistra. Farne non soltanto la sinistra dei diritti ma anche dei doveri", dichiara inoltre Maraio.
Commenti (0)