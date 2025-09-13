Logo Tgcom24
Psi, il segretario Maraio: "Vogliamo dare il nostro contributo per cambiare la sinistra"

A Bologna ha preso il via ieri una tre giorni organizzata dal Partito Socialista Italiano, l'edizione 2025 della Festa Avanti!, per discutere del futuro dell'Italia e dell'Europa

13 Set 2025 - 12:13
05:01 

A Bologna ha preso il via ieri una tre giorni organizzata dal Partito Socialista Italiano, l'edizione 2025 della Festa Avanti!, per discutere del futuro dell'Italia e dell'Europa. Ne ha parlato in diretta su Tgcom24 il segretario del Psi Vincenzo Maraio.  

"Con la nostra Festa dell'Avanti vogliamo recuperare una grammatica politica: quella della centralità dei partiti, di un confronto che vada oltre gli slogan, i tweet, ai quali siamo abituati nell'ultimo periodo", spiega Maraio. "Vogliamo organizzare un'area riformista, che serve al centrosinistra, al Paese e soprattutto a dare risposte agli italiani", aggiunge.

"Vogliamo dare il nostro contributo per cambiare la sinistra. Farne non soltanto la sinistra dei diritti ma anche dei doveri", dichiara inoltre Maraio.

