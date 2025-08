Prosieben: "Sì all'offerta di MFE"

ProSiebenSat.1 ha detto sì al progetto di MFE MEDIAFOREUROPE, la holding di sviluppo internazionale di Mediaset. Il grande broadcaster tv tedesco ha raccomandato ai suoi azionisti di accettare l’offerta pubblica di acquisto presentata dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. L’offerta riconosce a chi aderisce un premio importante, ma a convincere i vertici di ProSiebenSat.1 è stato soprattutto il concreto progetto industriale. Per MFE si tratta di un passo importante nella strategia di lungo periodo: creare un broadcaster paneuropeo in grado di contrastare lo strapotere senza regole dei giganti del web. Un progetto, quello ideato da Pier Silvio Berlusconi, che punta a valorizzare contenuti locali, autonomia editoriale e sviluppo tecnologico. E che – attraverso il sistema cross-mediale già sperimentato in Italia e Spagna – porterebbe vantaggi sia sui costi che sui ricavi. La Germania è tra i mercati pubblicitari più importanti d’Europa. La collaborazione con ProSiebenSat.1 potrebbe quindi rafforzare un’offerta coordinata in tre Paesi chiave, unendo identità editoriali forti e grandi bacini pubblicitari.