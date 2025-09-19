Operazione "Carri di Gedeone 2", Hamas: "Israele non riavrà ostaggi, né vivi né morti"

L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti" a Gaza City da dove sono fuggite 480mila persone, stando a quanto riferito dall'Idf. Prosegue, infatti, l'operazione "Carri di Gedeone 2" che, secondo il ministero della Sanità della Striscia, nell'ultimo giorno ha provocato almeno 33 vittime e centinaia di feriti. La risposta di Hamas è dura: "Israele non riavrà alcun ostaggio, né vivo né morto".