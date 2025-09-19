Logo Tgcom24
Operazione "Carri di Gedeone 2", Hamas: "Israele non riavrà ostaggi, né vivi né morti"

Sul cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno posto il veto al testo elaborato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

di Leonardo Mochi
19 Set 2025 - 20:22
01:19 

L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti" a Gaza City da dove sono fuggite 480mila persone, stando a quanto riferito dall'Idf. Prosegue, infatti, l'operazione "Carri di Gedeone 2" che, secondo il ministero della Sanità della Striscia, nell'ultimo giorno ha provocato almeno 33 vittime e centinaia di feriti. La risposta di Hamas è dura: "Israele non riavrà alcun ostaggio, né vivo né morto".

