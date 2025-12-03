Pronto soccorso, Riccardi (Simeu) a Tgcom24: "Con carenza organici emergenza nell'emergenza"

L'allarme dalla Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza: "A gennaio"un quarto dei reparti d'emergenza"avrà il 50% in meno dei medici necessari"
"Mancano delle prese di posizioni rispetto al nostro ruolo. Sosteniamo da diversi anni il problema della carenza degli organici, quando poi questo problema è diventato veramente rilevante si sono accorti di queste situazioni di emergenza nell'emergenza", esordisce così a Tgcom24 Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza (Simeu).
"E' una questione di organici in primis - sottolinea Riccardi a Tgcom24, - con un quarto dei pronto soccorsi che a gennaio avrà il 50% in meno dei medici necessari, ma è un problema di servizio, non di organizzazione, del servizio sanitario in quanto tale".
"E la differenza è sostanziale, - spiega - perché l'organizzazione funziona se ha tutte le risorse. Il pronto soccorso è schiacciato dalle carenze del territorio che portano accessi non urgenti che non trovano risposta di salute altrove e dall'altra la carenza dei posti letto degli ospedali".