Il progetto europeo di MFE sulle pagine della stampa nazionale e internazionale

"MFE ha un progetto industriale concreto. Vogliamo costruire un polo pan-europeo del broadcasting e dei media capace finalmente di resistere e competere con i giganti del web. E siamo fermamente convinti che la Germania sia il punto di partenza fondamentale per qualunque progetto di sviluppo europeo". Sono le parole pronunciate da Pier Silvio Berlusconi, ceo di MFE-MediaForEurope, dopo l'incontro istituzionale a Berlino presso la Cancelleria federale con il ministro della Cultura e dei Media Wolfram Weimer. Un colloquio molto positivo, occasione per condividere la visione sul futuro di ProSiebenSat.1 e ribadire il ruolo centrale della Germania nella strategia europea di MediaForEurope.