Pro Pal, da Torino minacce a Giorgia Meloni

Avevano occupato i binari, bloccato una città, bruciato in piazza la foto di Giorgia Meloni. Un clima di odio crescente quello alimentato dai pro Pal che a Torino, a pochi passi dalla stazione, hanno scritto sui muri non lontano dalla stazione "Meloni come Kirk". Un chiaro invito a colpire il premier che ha risposto sui social: "Questo accostamento è motivo di orgoglio". "Chi scrive minacce sui muri, - aggiunge, - resterà sempre prigioniero della violenza. Noi continueremo a camminare liberi. Forti della nostre idee". Solidarietà al presidente del Consiglio è arrivata da tutto il centrodestra. Sul fronte delle opposizioni soltanto Italia Viva esprime solidarietà a Meloni, mentre per il leader dei Cinquestelle Conte si tratterebbe solo di vittimismo, così come per la leader dem Schlein che parla di episodi irrilevanti. Dario Parrini, senatore del Pd, sceglie toni ancora più forti e attaccando il post del premier risponde: "Kirk era un razzista, Meloni forse lo dimentica".