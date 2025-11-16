Logo Tgcom24
Privacy, vacilla il muro Ue: pesa il pressing delle big tech Usa

Bruxelles pronta a consentire l'uso dei dati dei cittadini (senza consenso) per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale

di Giulia Ronchi
16 Nov 2025 - 13:00
Vacilla il modello sulla privacy introdotto sette anni fa da Bruxelles. La Commissione europea è pronta a un cambio di passo. Le novità saranno presentate mercoledì, ma già circolano alcune anticipazioni. A pesare è il pressing delle big tech americane che hanno trovato in Donald Trump un alleato in questa missione. Dall'altro lato, c'è la volontà dell'Europa di sburocratizzare e, soprattutto, di non irritare la Casa Bianca. Le modifiche sono destinate a cambiare il volto della riservatezza online per gli europei. Restringendo la definizione giuridica, le informazioni personali verrebbero usate per addestrare modelli di intelligenza artificiale. 

  