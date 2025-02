Prima volta negli Usa: jet supersonico rompe barriera del suono, si ispira al Concorde

Riportare nei cieli aerei supersonici come il Concorde, il primo aeromobile a rompere il muro del suono. E' il progetto della Boom Technology, che, a Denver, in Colorado, ha lanciato il prototipo del jet supersonico che ha rotto la barriera del suono, dopo 11 test, facendo la storia dell'aviazione civile americana. E' la prima volta che una società privata ha raggiunto questo risultato nei cieli statunitensi. E, due decenni dopo la fine dell'era del Concorde, si punta a far risorgere i voli commerciali ad alta velocità.