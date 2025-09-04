Prima pagina e trasmissioni interrotte: così l'America reagisce alla notizia della morte di Giorgio Armani

L'America apprende la notizia della scomparsa di Giorgio Armani con un sussulto. Icona italiana della moda e simbolo universale di eleganza, per oltre quarant'anni ha dominato le passerelle e cementato l'influenza dello stile nel mondo. La notizia ha subito conquistato la prima pagina di tutti i giornali e dei siti web d'America che interrompono le trasmissioni per salutare il genio di Giorgio Armani.