Lifestyle
Speciale E' morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
Addio al re della moda

Prima pagina e trasmissioni interrotte: così l'America reagisce alla notizia della morte di Giorgio Armani

Una sobria rivoluzione, quella dello stilista, che ha conquistato i più alti livelli della società americana

di Maria Luisa Rossi Hawkins
04 Set 2025 - 21:07
01:47 

L'America apprende la notizia della scomparsa di Giorgio Armani con un sussulto. Icona italiana della moda e simbolo universale di eleganza, per oltre quarant'anni ha dominato le passerelle e cementato l'influenza dello stile nel mondo. La notizia ha subito conquistato la prima pagina di tutti i giornali e dei siti web d'America che interrompono le trasmissioni per salutare il genio di Giorgio Armani.

