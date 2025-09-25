Prima neve a Cervinia: la vallata è già imbiancata

La prima neve della stagione è arrivata a Cervinia, sorprendendo turisti e residenti con un paesaggio da fiaba. Nel giro di poche ore la pioggia si è trasformata in fiocchi bianchi, caduti anche di grandi dimensioni, che hanno ricoperto la vallata e le cime circostanti. La temperatura è scesa intorno agli 0°C e il paesaggio alpino si è vestito d’inverno in anticipo, regalando immagini spettacolari che segnano simbolicamente l’inizio della stagione fredda in montagna.