Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
ASSAGGIO D'INVERNO

Prima neve a Cervinia: la vallata è già imbiancata

L'arrivo dei primi fiocchi a quota 2mila metri segna l'inizio della stagione fredda

25 Set 2025 - 10:57
00:50 

La prima neve della stagione è arrivata a Cervinia, sorprendendo turisti e residenti con un paesaggio da fiaba. Nel giro di poche ore la pioggia si è trasformata in fiocchi bianchi, caduti anche di grandi dimensioni, che hanno ricoperto la vallata e le cime circostanti. La temperatura è scesa intorno agli 0°C e il paesaggio alpino si è vestito d’inverno in anticipo, regalando immagini spettacolari che segnano simbolicamente l’inizio della stagione fredda in montagna.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri