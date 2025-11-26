Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
il 7 dicembre

Prima della Scala 2025, "Lady Macbeth" di Šostakovic apre la stagione

Un'opera tragica, violenta e, secondo alcuni, femminista

di Tito Giliberto
26 Nov 2025 - 20:23
01:31 

Sarà un capolavoro russo il 7 dicembre ad aprire la stagione lirica alla Scala di Milano. La "Lady Macbeth" di Šostakovič: un'opera tragica, violenta e, secondo alcuni, femminista.

prima della scala
video evidenza