Economia
LA NOVITA'

Prezzi, addio ai cartellini sui prodotti

Il tema trattato sulle pagine del New York Time sta diventando sempre più diffuso

di Giulia Ronchi
01 Dic 2025 - 12:25
01:19 

Presto i prezzi dei beni cambieranno davanti ai nostri occhi. A decidere non saranno le leggi della domanda e dell'offerta, ma l'intelligenza artificiale, o meglio le nostre intenzioni di acquisto, che gli algoritmi acquisiscono costantemente. Il tema è stato trattato sulle pagine del New York Time e sta diventando sempre più diffuso. Negli Stati Uniti, ad esempio, i proprietari di tremila appartamenti si sono accordati per far decidere a una piattaforma il canone d'affitto. Gli algoritmi hanno stabilito un importo superiore a quello di mercato, lasciando le abitazioni vuote piuttosto che ridurre il prezzo. C'è stata una causa civile che si è chiusa senza alcuna condanna.
  

