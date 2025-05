Presunto trafficante di essere umani arrestato in Albania ed estradato in Italia

È stato estradato in Italia dall’Albania uno dei soggetti arrestati all’estero nell’ambito dell’operazione "El Rais", condotta dalla polizia di Siracusa e dal Servizio centrale operativo e coordinata dalla locale Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un cittadino egiziano di 49 anni. L’uomo farebbe parte di uno dei più articolati e ben organizzati sodalizi dediti al traffico di migranti sulla cosiddetta "Rotta del Mediterraneo Orientale", che si stima abbia favorito, dal 2021 ad oggi, l’ingresso clandestino in Italia di almeno 3mila persone, portando introiti per l’organizzazione criminale di almeno 30 milioni di dollari.