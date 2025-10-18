Premio Sulmona alla giornalista del Tg5 Roberta Floris

"Sono particolarmente felice di trovarmi qui a Sulmona, un contesto culturale bellissimo in cui si celebra l'arte. L'arte ha la capacità di lanciare messaggi, di offrire punti di riflessione e di evolversi in continuazione, trovando i propri spazi. E poi torno qui a Sulmona dove sono stata tanti anni fa, è un'occasione felicissima", ha detto Roberta Floris prima di essere premiata dal vicesindaco Mauro Tirabassi. "Questo premio è una gratificazione importante per il lavoro che svolgo. L'arte regala emozioni, al di là degli spunti di riflessione e dei messaggi che può portare. Qualcosa di ciò che faccio, della mia professionalità, è evidentemente arrivata. È un riconoscimento a una piccola emozione che magari arriva ai telespettatori grazie all'impegno e alla professionalità. E l'impegno è tanto: per me è una gratificazione importante", ha aggiunto Roberta Floris. "Il Premio Sulmona è un premio consolidato, importante, che dà davvero tanto spazio all'arte. Sulmona è città d'arte e cultura, e questo Premio ne è la testimonianza. Sulmona è conosciuta per Ovidio, per le sue bellezze. È tutta da scoprire. Di sicuro questo premio non fa altro che risaltare la bellezza di questo contesto, di questa comunità che crede, investe e ha radici importati quanto all'arte", ha sottolineato Roberta Floris.