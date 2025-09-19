Logo Tgcom24
terra dilaniata

Pregare sotto le bombe, il video postato dal parroco di Gaza City

Padre Gabriel Romanelli ha infatti condiviso le immagini, riprese dall'interno della chiesa, nelle quali si sentono distintamente le forti esplosioni dovute agli attacchi dell'esercito israeliano

19 Set 2025 - 10:38
00:34 

Un video, postato dal parroco della chiesa della Sacra Famiglia, testimonia i raid su Gaza City. Padre Gabriel Romanelli ha infatti condiviso le immagini, riprese dall'interno della chiesa, nelle quali si sentono distintamente le forti esplosioni dovute agli attacchi dell'esercito israeliano.

