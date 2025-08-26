Portogallo, il raro e affascinante fenomeno del dust devil

A Unhais da Serra, in Portogallo, è stato immortalato in un video il fenomeno, non così frequente, chiamato “dust devil” (diavolo della sabbia). Il dust devil si verifica quando il sole scalda molto il terreno, facendo sì che l’aria vicino al suolo diventi calda e leggera, salendo verso l’alto. Quando questa corrente incontra aria più fredda che scende, inizia a girare su sé stessa, formando così una specie di mini-tornado, alto da pochi metri a centinaia, che solleva polvere, sabbia e foglie.