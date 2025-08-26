Logo Tgcom24
A Unhais da Serra

Portogallo, il raro e affascinante fenomeno del dust devil

Questa specie di mini-tornado può essere alto da pochi metri a centinaia e solleva polvere, sabbia e foglie

26 Ago 2025 - 12:53
00:49 

A Unhais da Serra, in Portogallo, è stato immortalato in un video il fenomeno, non così frequente, chiamato “dust devil” (diavolo della sabbia). Il dust devil si verifica quando il sole scalda molto il terreno, facendo sì che l’aria vicino al suolo diventi calda e leggera, salendo verso l’alto. Quando questa corrente incontra aria più fredda che scende, inizia a girare su sé stessa, formando così  una specie di mini-tornado, alto da pochi metri a centinaia, che solleva polvere, sabbia e foglie.

