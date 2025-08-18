Porto Rico, piogge e allagamenti sull'isola per il passaggio dell'uragano Erin

Venti forti e piogge torrenziali a Porto Rico per il passaggio dell'uragano Erin che si è indebolito domenica passando a categoria 3. Il ciclone non ha raggiunto la terraferma ma ha portato forti raffiche di vento e mareggiate. Il centro di Erin si trovava a circa 445 chilometri a nord-ovest di San Juan, Porto Rico, e 270 chilometri a est dell'isola di Grand Turk, spostandosi verso ovest-nord-ovest a 20 km/h.