fragile ecosistema

Porto Cesareo, turismo selvaggio immortalato dalle telecamere di Legambiente

Violata l'area protetta delle dune della celebre spiaggia leccese

26 Ago 2025 - 08:58
00:44 

Ennesimo episodio di turismo selvaggio sulla spiaggia di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Per preservare il fragile ecosistema è infatti vietato l'attraversamento delle dune. Ma un gruppo di turisti, approfittando di una zona in cui la staccionata di protezione è rotta, ha tranquillamente attraversato l'area protetta... ma non solo. Le immagini, riprese dai volontari di Legambiente, mostrano anche una donna appallottolare e poi gettare tra le dune una cartaccia.

