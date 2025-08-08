Logo Tgcom24
Porto Cervo, lite al distributore di benzina per Belen Rodriguez

La showgirl argentina si sarebbe introdotta con il suo Suv in un'area interdetta al transito

08 Ago 2025 - 16:02
Un acceso scambio di battute ha avuto luogo nella nota località sarda di Porto Cervo tra Belen Rodriguez e un dipendente di un distributore di benzina. Secondo quanto documentato in un video circolato sui social, la showgirl argentina si sarebbe introdotta con il suo Suv in un'area interdetta al transito, segnalata da un birillo posizionato al centro della carreggiata. Il benzinaio, accortosi dell’accaduto, avrebbe richiamato l’attenzione di Belen, chiedendole spiegazioni. Nel corso della discussione, i toni si sono rapidamente accesi, con scambi verbali marcati da espressioni colorite da entrambe le parti.

