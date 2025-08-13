Pordenone, il salvataggio di due escursionisti bloccati su una parete rocciosa

Momenti di paura sulla Cengia di Trevisani, nel territorio di Claut
Momenti di paura sulla Cengia di Trevisani, nel territorio di Claut (Pordenone), dove due escursionisti sono rimasti bloccati lungo una parete rocciosa a strapiombo, impossibilitati a proseguire. Sul posto è intervenuto l’equipaggio del reparto volo Veneto dei vigili del fuoco. Gli aerosoccorritori, calatisi con una manovra al verricello dall’elicottero Drago, hanno raggiunto i due escursionisti, messi subito in sicurezza. Successivamente, sempre con l’ausilio del verricello, li hanno issati a bordo del velivolo, concludendo il recupero senza ulteriori conseguenze.
