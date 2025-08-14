Ponte Morandi, il crollo e i soccorsi tra le macerie

"14 agosto 2018, Ponte Morandi. Le immagini di quelle ore restano impresse nella nostra storia e guidano ogni giorno il nostro impegno. Alle 43 vite spezzate il nostro pensiero": è il post dell'account ufficiale dei vigili del fuoco, seguito da un video del crollo del ponte e dei soccorsi tra le macerie. Così i pompieri hanno voluto omaggiare le vittime, nel settimo anniversario della tragedia che sconvolse Genova. Nelle immagini si vede anche il lungo e infaticabile lavoro fino alla messa in sicurezza e al definitivo abbattimento della vecchia struttura.