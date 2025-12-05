Logo Tgcom24
Economia
i dati di Assoturismo

Ponte dell'Immacolata, riparte il turismo: "Vicini al tutto esaurito"

Attesi 5 milioni di pernottamenti secondo"Assoturismo

di Giulia Ronchi
05 Dic 2025 - 13:04
01:14 

Quasi tutto esaurito per il Ponte dell'Immacolata: secondo Assoturismo il 72% dell'offerta ricettiva italiana è già prenotata. Stando alle richieste online sono attesi 5 milioni di pernottamenti da parte dei turisti, di cui il 47% stranieri. Spesa complessiva circa 660 milioni. Numeri che potrebbero ingigantirsi secondo Confcommercio, visto che a partire saranno 8 milioni di italiani, per una spesa prevista di quasi 3 miliardi di euro. La maggior parte delle prenotazioni si concentra fra città d'arte, montagna - soprattutto al nord est - e località termali, con una saturazione media del 79% e punte che sfiorano il 90% in alcune destinazioni.

