Polonia, aereo precipita durante le prove per un'esibizione a Radom

Un aereo F-16 dell'Aeronautica militare polacca è precipitato a Radom, in Polonia centrale, durante le prove in vista di un'esibizione aerea. Lo ha reso noto il comando generale delle Forze armate polacche. "Ci dispiace informare che durante l'addestramento preparatorio per l'Airshow di Radom 2025, un aereo F-16 della 31ma Base aerea tattica è stato coinvolto in un incidente aereo. Il pilota è morto. Sul posto sono immediatamente iniziate le operazioni di soccorso", ha riferito il comando generale in un messaggio su X. L'Airshow di Radom è previsto per il 30-31 agosto.