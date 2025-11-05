Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
NUOVO AGGIORNAMENTO

PlayStation Portal si dà al cloud

Nuovo aggiornamento per il dispositivo portatile di Sony per PlayStation 5.

05 Nov 2025 - 16:01
01:03 