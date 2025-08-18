Pippo Baudo, Gloria Guida alla camera ardente: "Un secondo papà"

Centinaia di persone al Teatro delle Vittorie, a Roma, all'apertura della camera ardente di Pippo Baudo nello storico teatro che ha ospitato alcuni dei programmi più famosi del celebre conduttore. Tra i primi ad arrivare anche l'attrice Gloria Guida e il comico-conduttore Max Giusti. "Un secondo papà, con me è stato generosissimo", ha detto Guida. "Uno che ha accompagnato il Paese, una persona straordinaria", ha aggiunto Giusti.