Pioggia di stelle cadenti in Croazia

Uno spettacolo affascinante nei cieli dei Balcani

14 Ago 2025 - 21:08
01:24 

Una pioggia di meteore delle Perseidi ha illuminato il cielo notturno dei Balcani, regalando uno spettacolo affascinante. Le Perseidi sono uno sciame meteorico annuale, prodotto dai detriti della cometa Swift–tuttle, che diventa visibile ad agosto. Queste minuscole particelle, entrando nell'atmosfera, bruciano e creano le scie luminose comunemente chiamate "stelle cadenti". In questi timelapse decine di spettatori ammirano lo spettacolo nel cielo.

