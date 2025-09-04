Logo Tgcom24
Pier Silvio Berlusconi in studio a "La Ruota della fortuna"

Pier Silvio Berlusconi è arrivato durante le registrazioni per ringraziare Gerry Scotti e tutta la squadra, complimentandosi per gli ascolti oltre ogni aspettativa.

04 Set 2025 - 10:22
04:43 
video evidenza
pier silvio berlusconi
la ruota della fortuna
gerry scotti

