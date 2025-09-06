Piano Albania, nuovo affondo dei giudici

La Cassazione dice no ai trattenimenti dei richiedenti asilo in assenza di ulteriore convalida, e ritiene che vadano immediatamente liberati. I giudici della Suprema Corte hanno inferto così un altro duro colpo al decreto legge sull'immigrazione del marzo scorso, ritenendo illegittima una parte dell'articolo sei. La norma prevede che un immigrato che ha fatto richiesta di protezione internazionale possa essere trattenuto in un centro per 48 ore, anche in assenza di convalida del giudice e in attesa di un provvedimento bis del questore.