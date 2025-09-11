Piacenza, investì e uccise una coppia di fidanzati: restituita la patente all'automobilista

"Noi abbiamo ricevuto un ulteriore schiaffo rispetto a quello che è successo, per noi è veramente umiliante subire queste cose, se anche uccidere due persone deliberatamente non porta a nulla allora vale tutto". Una ferita che si riapre appena quattro anni dopo per Danilo Tosi e sua moglie Iolanda Diprima, i genitori di Sonia 26 anni, che il 1 agosto del 2021 a Zena di Carpaneto ha perso la vita insieme al fidanzato Daniele Zanrei, 30 anni, travolti in vespa da un automobilista ubriaco, mentre tornavano a casa. Oggi quell'automobilista potrà già tornare al volante. A stabilirlo è la sentenza del giudice di pace di Piacenza che restituisce a Paolo Ziliani 25 anni, condannato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza a 5 anni e 4 mesi, la sua patente di guida. La revoca sarebbe dovuta durare 15 anni.