Piacenza, inizio e fine per Giorgio Armani

Qui il celebre stilista ha mosso i primi passi e qui finirà il suo viaggio, seppellito nella Cappella di famiglia con i genitoridi Thomas Trenchi
Le sue radici e la sua infanzia. i primi passi del genio che divenne il re della moda prima di trasferirsi a milano nel 1948 con la famiglia e di intraprendere una carriera mondiale.
Piacenza conserva le tracce di Giorgio Armani qui nato nel 1934 e qui tornato nel 2022 per ricevere la laurea honoris causa dell’università Cattolica.
Piacenza inizio e fine.... Armani sarà sepolto nel borgo di Rivalta, a Piacenza, nella cappella di famiglia, insieme alla madre Maria e al padre Ugo.
Il suo rapporto con la città è rimasto sempre intimo, silenzioso, discreto
