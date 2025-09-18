Piacenza, favoreggiamento immigrazione clandestina: due misure cautelari

La polizia ha dato esecuzione a Piacenza a due misure cautelari nell’ambito di un'indagine su un sistema illecito di profitti basato sulla concessione dei nulla osta all'ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari, attraverso le procedure del Decreto Flussi. I soggetti colpiti dai provvedimenti sono il titolare di un Centro di Assistenza Fiscale di Piacenza e un commercialista piacentino, ritenuti terminali di una rete criminale internazionale volta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, principalmente di cittadini egiziani. L'indagine ha stimato che la rete criminale, composta dai due soggetti e da altri terminali nei Paesi di origine dei migranti, abbia tratto profitti superiori al milione di euro nell'ambito delle indagini in questione.