PROFITTI SUPERIORI AL MILIONE DI EURO

Piacenza, favoreggiamento immigrazione clandestina: due misure cautelari

I soggetti colpiti dai provvedimenti sono il titolare di un Caf di Piacenza e un commercialista piacentino

18 Set 2025 - 10:21
La polizia ha dato esecuzione a Piacenza a due misure cautelari nell’ambito di un'indagine su un sistema illecito di profitti basato sulla concessione dei nulla osta all'ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari, attraverso le procedure del Decreto Flussi. I soggetti colpiti dai provvedimenti sono il titolare di un Centro di Assistenza Fiscale di Piacenza e un commercialista piacentino, ritenuti terminali di una rete criminale internazionale volta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, principalmente di cittadini egiziani. L'indagine ha stimato che la rete criminale, composta dai due soggetti e da altri terminali nei Paesi di origine dei migranti, abbia tratto profitti superiori al milione di euro nell'ambito delle indagini in questione.

