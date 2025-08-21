Logo Tgcom24
E non è l'unica proposta di questo genere

Petizione per dedicare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo

È già concreta la proposta di una statua a Sanremo. E arriva dalla sua Sicilia la proposta di intitolargli la piazza Cavour di Catania

di Rossella Russo
21 Ago 2025 - 14:06
01:36 

Intitolare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo. Lino Banfi ha lanciato l'idea già durante la camera ardente di Roma. In simultanea è partita anche una petizione in Rete. Il Teatro delle Vittorie è stato il palcoscenico di alcuni degli show più celebri condotti da Baudo, diventando sinonimo di una stagione indimenticabile della televisione italiana.

"Dedicargli questo luogo-simbolo significa onorare oltre cinquant'anni di servizio pubblico, cultura popolare e talento che Baudo ha portato nelle case di milioni di italiani", viene sottolineato nella motivazione.

E come è stato per Mike Bongiorno, è già concreta la proposta di una statua di Pippo Baudo a Sanremo, lui che il festival l'ha condotto per tredici volte e che per sei ne è stato anche direttore artistico. Più che un presentatore, un'icona della kermesse canora. E arriva dalla sua Sicilia la proposta di intitolargli la piazza Cavour di Catania.

