Pesci, sub e mare da favola: ecco l'esperienza del sottomarino affondato nel Mar Rosso

In Egitto diverse persone sono morte dopo che un sottomarino turistico è affondato al largo di Hurghada, nel Mar Rosso. La Bbc spiega che la compagnia Sindbad, proprietaria del mezzo, organizza escursioni turistiche nella zona di Hurghada da diversi anni. L'azienda afferma di possedere due dei soli "14 veri sottomarini da diporto" al mondo. Il natante consente ai turisti di immergersi a 25 metri di profondità nel mare per esplorare "500 metri di barriera corallina e i suoi abitanti marini". Il sottomarino - si legge sul sito web di Sindbad Submarines - "offre 44 posti passeggeri con un'ampia finestra rotonda panoramica per ogni posto".