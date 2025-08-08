Perugia, sequestrati oltre 2.300 capi di abbigliamento e accessori falsi

Si è conclusa con il sequestro di oltre 2.300 articoli contraffatti e la denuncia di un imprenditore cinese un'articolata operazione condotta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Perugia. L'indagine è nata dal crescente utilizzo dei social media come strumenti di promozione e vendita da parte di attività commerciali, spesso anche illegali. Tramite dirette e contenuti promozionali su un profilo Tik tok gestito da un cittadino cinese venivano proposti articoli di moda di marchi noti, orologi, abbigliamento, profumi e pelletteria. Le indagini hanno portato a sequestri in due magazzini di articoli contraffatti, tra cui profumi, borse, portafogli, cinture e capi di abbigliamento riportanti marchi noti. Trovati poi 11 orologi di lusso falsi, il cui valore di mercato, se autentici, avrebbe superato 80mila euro.