Per la Fashion Week di Parigi sfilata di star

Sotto i flash incessanti dei fotografi sfilano le star davanti a fan in delirio. Ed è subito glamour alla Fashion Week di Parigi, per l'ultimo weekend di show. Lo spettacolo, come sempre, inizia sul front row: l'incantesimo della moda è accompagnato ancora una volta da una scia di stelle che brillano sui red carpet di ogni stilista. Anne Hathaway che, tra un ciak e l'altro a Milano per il sequel del "Diavolo veste Prada", arriva vestita da moderna diavolessa, quasi volesse rivendicare il ruolo di Meryl Streep. Tantissime le attrici arrivate a bordo passerella...