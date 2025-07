Pedaggi autostradali, marcia indietro sull'aumento dal primo agosto

Sull'aumento dei pedaggi autostradali il governo fa marcia indietro. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha deciso di soprassedere, troppe polemiche, non solo da parte delle opposizioni o delle organizzazioni a tutela dei consumatori ma anche all'interno della maggioranza.

Il provvedimento, inserito nel decreto infrastrutture all'esame della camera, prevedeva un aumento di un millesimo di euro a chilometro, in pratica un euro per fare mille chilometri

Una misura che avrebbe permesso all'Anas di incassare 90 milioni di euro da destinare alla manutenzione delle strade provinciali ma sulla quale le opposizioni hanno subito fatto muro.